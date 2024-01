Divulgação Grupo gospel conquista público nas plataformas digitais





Com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, o FHOP Music conseguiu emplacar duas faixas de seu novo álbum - “A Boa Parte (Ao Vivo)” - no Top Viral 50 Brasil, da plataforma. Lançado em 1 de janeiro, o projeto distribuído pela Onimusic atingiu o marco de 1 milhão de streamings no Spotify em apenas oito dias.





Uma das faixas que viralizou é “Tu És + Águas Purificadoras”, que aparece em 10º lugar na lista, ficando acima de nomes como Filipe Ret, Ana Castela, Ivete Sangalo e Ludmilla. Outra faixa é “A Boa Parte”, que dá nome ao projeto. Com a participação de Nívea Soares, a canção escrita por Gabriela Laranjo figura na 23ª posição do Top Viral 50 Brasil, à frente de Os Arrais, Isadora Pompeo, The Weeknd e Pedro Sampaio. As duas canções ainda aparecem no Top Músicas Virais Diário do Spotify e estão em alta no TikTok e no Instagram.

Produzido por Felipe Eubank, “A Boa Parte” é o 12º álbum da discografia do FHOP Music e teve Milaine Sousa, Ellen D Karla e Talita Catanzaro nas vozes principais. O grupo é um coletivo de líderes de louvor e conta ainda com 12 EPs e vários singles lançados. Além de Nívea Soares, o novo projeto traz as participações de Débora e Hamilton Rabelo, na faixa “Tu És + Águas Purificadoras”; Gabi Sampaio, na canção “Somente Cristo”; e Rafael Bicudo, em “Isaías 62” e “Nos Muros de Jerusalém (Espontâneo)”.

Na estrada desde 2016, o grupo gospel faz parte da comunidade Florianópolis House of Prayer (FHOP), em Santa Catarina. Ao longo dos anos, eles possuem canções presentes no louvor de várias igrejas do Brasil como “Ruja o Leão”, “Colossenses e Suas Linhas de Amor”, “Ousado Amor” e “Os Que Olham Para Ti”.

Assista ao clipe de “Tu És + Águas Purificadores, do FHOP Music, no YouTube: