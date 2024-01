Alessandra também fala sobre os preparativos finais para o desfile. "Voltei a malhar depois de 10 anos, apesar de faltar pouco tempo. Não é nada muito pesado, é só para melhorar a resistência. Já estou com fantasia pronta e farei uma surpresa na avenida", finaliza.

"É uma fama passageira, pois o Carnaval sempre acaba e as pessoas esquecem rápido. Poucas são as rainhas e musas que ficaram para a história da festa carnavalesca. Tem que desfilar por paixão ao samba e à escola, o restante é consequência. Eu desfilo por amor. Nos anos que não desfilei, senti muita falta. Amo estar na Avenida e sentir aquela energia, afirma ela, que já foi rainha de bateria em escolas como Estácio de Sá (2006-2010), Porto da Pedra (2013) e União Parque Curicica (2014)", pontua a atriz.

A atriz Alessandra Mattos, musa da Estácio de Sá, comenta sobre os preparativos finais para o Carnaval e aproveita para desabafar sobre as pessoas que usam a folia como trampolim para a fama.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.