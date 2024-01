Divulgação Xanddy Harmonia agita público em prévia carnavalesca





Ao som de Xanddy Harmonia, o público com mais de 20 mil pessoas dançou e se divertiu até às 4h da manhã desta terça-feira (23), na Arena Fonte Nova. Além do anfitrião, o projeto Melhor Segunda do Mundo contou com a participação de Xande de Pilares, Sorriso Maroto e Tiee também deram conta de animar a festa.

Durante o evento Xanddy falou sobre a alegria de encontrar os amigos no palco. "Assim que cheguei fui visitar Xande de Pilares no camarim. Sou fã incondicional do meu xará, então fui dar um abraço e um beijo nele! O Tiee é um cara novo, eu imagino que ele tenha acompanhado o Harmonia do Samba desde o início. Sempre que a gente se fala, ele comenta da admiração que tem por mim, e essa admiração é mútua. Eu o considero um ícone do samba atual, como compositor, cantor e poeta que é. Todos que estão aqui tocam sempre lá em casa quando estamos confraternizando em família".



Trazendo uma prévia do carnaval para o palco, Xanddy Harmonia destacou a expectativa para a folia. “Hoje é um ensaio do que vamos fazer na avenida. É aqui que a gente sente o termômetro do público sobre a aceitação das novas músicas. Agora vem o carnaval, com o segundo ano do Bloco Daquele Jeito, nos dias 11 e 12, e a expectativa é gigante. O Daquele Jeito é um bloco muito tradicional, a torcida responde a altura. A minha expectativa é que seja igual ou melhor que a primeira edição".

Com um palco 360°, o público de todos os setores puderam ter proximidade com o artista. Durante o show, Xanddy Harmonia levou a multidão ao delírio com grandes sucessos, samba de roda e novos hits como “O Maior Amor do Mundo” e "Agora a Nasa Vem", presentes no álbum recém-lançado, Nascendo de Novo.



Pela primeira vez, a Melhor Segunda vai fazer parte do circuito Barra-Ondina, abrindo o carnaval de Salvador dia 05 de fevereiro em grande estilo. ”Será muito especial, já era um desejo do coração, eu já pensava nessa possibilidade há muitos anos. Levar esse trio pro povo na segunda que antecede o carnaval torna tudo mais especial. Estou me sentindo acarinhado, presenteado".