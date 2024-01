Reprodução Deolane e Dayane Bezerra visitam EUA e aproveitam para repaginar o visual





As irmãs Deolane e Dayane Bezerra aproveitaram a visita à cidade de Orlando para conhecerem o efeito "pele blindada ", realizado pela beauty specialist brasileira Priscilla Penteado, que assina a make e o cabelo de algumas celebridades residentes na Flórida.





Em suas redes sociais, as advogadas registraram no último final de semana, o resultado atingido com o novo visual e detalhes da maquiagem e cabelo, com agradecimento especial à especialista.

Com residência na "terra do Tio Sam" há cinco anos, Priscilla conquistou famosas e celebridades, que visitam a Flórida, especialmente, pela técnica exclusiva que desenvolveu na maquiagem ao entregar para suas clientes uma "pele blindada”.