O baile do ator e bailarino Edson Damazzo está confirmado para ser realizado após o Fervo da Ludmilla. Com apoio de Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, Bibiu lançou ano passado um Baile só seu, realizado no mês de setembro, na zona portuária do Rio de Janeiro.

Edson Damazzo, conhecido como Bibiu, está há 16 anos no mercado do entretenimento. Ele começou sua carreira no núcleo de dança da TV Globo e, com o passar dos anos, conquistou o reconhecimento e admiração de famosos e artistas renomados da TV brasileira. Também já trabalhou em minisséries, programas de TV no canal Multishow, HBO, entre outros.



Bibiu é bailarino, coreógrafo e ator. Foi bailarino da Globo nos projetos: Criança Esperança e Show da Virada. Também fez parte do Ballet Pé Na Cova com Miguel Falabella e do Ballet Guerra dos Sexos com Jorge Fernando e Caio Nunes. Edson também foi assistente de coreografia do quadro Artista Completão, do Domingão do Faustão e finalista do concurso de dança do Programa Silvio Santos.



Atualmente é Diretor de Coreografia das cantoras Ludmilla, Lexa e Valesca Popozuda. Com um currículo desse não é para menos que ele tenha projetado um negócio só seu.



“Sempre fui um cara muito festeiro, de muita energia, sempre curti fazer resenhas e aprendi a fazer festa com o fervo da Lud. Meus amigos amam minhas resenhas, é uma energia muito legal, e aí eu pensei: porque não, levar essa minha vibe pra mais gente? Foi quando resolvi fazer o Baile do Bibiu, um baile onde todos se respeitam, dançam, curtem, beijam e se vestem como quiserem. Com, muito fervo, bebida, música boa e gente bonita”, explica Edson.



Essa edição carnavalesca em forma de Bloco, promete animar os foliões. Serão mais de 20 atrações: DJ Tamy, Roda de samba com Brunna Oliveira + Convidados, DJ Talie, DJ Totonete, DJ Marcelo Joa, DJ Afrolai, DJ Will22 (o DJ da Ludmilla) e muito mais.