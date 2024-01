Divulgação Funkeiro soma mais de 16,3 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais





Após um ano marcante, com a apresentação de hits de sucesso com dominação nas paradas digitais, Kevin O Chris inicia o ano de 2024 com um novo single. A faixa intitulada “Tão Boa”, com lançamento nesta terça-feira (23), em todas as plataformas digitais, certamente, fará presente em sua lista de sucessos.

O single traz a batida característica do funk raiz. Com a faixa, Kevin, hitmaker de destaque da atualidade, que mais uma vez mostra sua versatilidade como compositor e produtor, sendo o responsável por toda a concepção da música.



“Me amarro nela /segura e não solta mais / tudo que nos quer nos faz / sem caô / essa é o nosso lema eu gosto de te ver dançando / ver você rebolando eu acho foda nossa forma de viver / por isso que agora eu só quero você” , canta Kevin nos versos.

A expectativa é tamanha para o lançamento e o cantor revela planos estratégicos para esse novo ano. "Tô felizão com o lançamento de 'Tão Boa'. Essa música tem uma energia incrível, a batida do funk que a galera curte, e eu coloquei todo o meu estilo nela. É só o começo de 2024, e já posso adiantar que vem muita coisa boa por aí. A galera pode esperar mais hits, mais novidades, muita vibe positiva e, claro, muito funk pra geral dançar”, afirma Kevin.

Artista com destaque nas plataformas digitais, Kevin O Chris alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro funkeiro preto a atingir dois bilhões de plays no Spotify. Com mais de 16,3 milhões de ouvintes mensais, o artista se consolidou como um dos principais representantes do funk carioca do país.