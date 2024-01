Divulgação Jovem cantor é comparado com o baiano Saulo Fernandez





Dono de uma voz doce e suave, seu estilo musical mistura MPB, Pop-rock, Forró e Axé-Music com um carisma que encanta o público. Nascido em Santa Quitéria, no sertão do Ceará, o jovem Jarbas Bendor ou, simplesmente, Bendor se torna uma revelação da música cearense e uma promessa para a cena musical nacional.

Ele começou a cantar para fazer seu irmão mais novo dormir, quando ajudava sua mãe que era dona de um bar. A primeira vez que subiu ao palco foi nas olimpíadas da sua cidade natal quando tinha 13 anos e segundo ele, foi uma experiência quase traumática. “Me tremia de medo, minha voz mal saiu e quando terminei, fui pra casa chorando aos prantos e a pé. Estava envergonhado com a minha performance mas ainda sim, sabia que aquilo era o que eu queria pra mim, só precisava aperfeiçoar e vencer esse primeiro desafio”, relembra.

Após sua transferência à Fortaleza, capital do Estado, trabalhou em diversas funções até que decidiu se dedicar à música, em 2017. Ele comprou uma caixa de som e um microfone, baixou uns instrumentais do YouTube e foi cantar no calçadão da Avenida Beira Mar, despertando a atenção de um senhor que vendia água de coco, que lhe ofereceu um espaço mais próximo e uma caixinha de papelão para receber trocados. Foi assim que ele começou a fazer seu nome na cena musical da capital.

Posteriormente, ele passou por uma banda de Forró e uma de Swingueira, participou de lives solidárias, lançou singles, videoclipes e foi semifinalista do V Festival da Música de Fortaleza e venceu o Festival da Música nas Olimpíadas de Santa Quitéria, tudo em 2023, onde lança também o seu primeiro álbum, intitulado “Bendor do Sertão”, com 11 faixas inéditas e 1 regravação de um clássico, que mostram sua versatilidade e sua identidade musical. O álbum foi produzido por ele mesmo com a ajuda de amigos e parceiros.

Comparado com o cantor Saulo Fernandes, artista baiano que teve presença marcante na banda EVA, suas outras influências também estão nomes como Elis Regina, Cazuza, Renato Russo, Charlie Brown Jr, Ivete Sangalo, Léo Santana, Banda Magníficos entre outros. “Eu gosto de tudo um pouco, de samba, de forró, de MPB, de rock, de pop, amo o axé. Eu acho que a música não tem fronteiras, ela é universal. Tento fazer uma música que toque o coração das pessoas, que transmita uma mensagem positiva, que faça as pessoas se sentirem bem”, afirma Bendor.

O cantor é destaque na programação semanal do Café Viriato, espaço cultural que reúne música, arte e gastronomia. Além disso, ele é uma das atrações do novo projeto da humorista Dona Francisquinha, disponível em seu canal do YouTube, chamado “Tô de Férias”. No show, ele canta suas músicas e interage com a personagem, que é uma madrinha para ele.