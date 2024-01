Arquivo pessoal Modelo soteropolitano também fará estreia como embaixador de espaço carnavalesco





O Camarote Pride, destaque na última parada do Orgulho LGBTQIA+, anuncia estreia no Carnaval de Salvador. O espaço marcará presença no circuito Barra-Ondina e apresenta como seu embaixador oficial Carlos Cruz, modelo e influencer soteropolitano, que também preside o projeto social Periferia do Futuro.

"Um dos momentos mais felizes de minha vida. Pela primeira vez serei embaixador de um espaço no carnaval baiano. O camarote surge com a missão em colocar a comunidade LGBTQIA+ dentro do mercado fashion, inclusive, tive a honra em fazer em fazer uma campanha no Índia, quebrando tabus e preconceitos sobre o assunto. O camarote dará oportunidade para a comunidade baiana LGBTQIA+ em seu espaço de respeito e, certamente, será ovacionado, pois conta com muito profissionalismo e respeito à causa inclusiva", sintetiza o modelo.

O espaço funcionará todos os dias de festa, das 15h até às 5h da manhã, com serviço de open bar premium e mais de 12h de muita festa, música e alto astral. No camarote serão realizadas as festas "Balaia", "Funfarra", "Farrafunk" e a "Gambiarra", que agitarão o circuito baiano

A área contará com espaço climatizado, espaço gourmet, banheiros, lounges para descanso, customização de abadás e uma estação de glitter.