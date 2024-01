Reprodução/Instagram Marília Mendonça





O ranking levantado pela Pro-Música, organização representante e das principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, com as 50 músicas mais acessadas nas plataformas de streaming no Brasil, em 2023, aponta o lançamento póstumo do single “Leão”, de Marília Mendonça, como a música mais ouvida do ano.

O levantamento é o único da indústria fonográfica a considerar as músicas mais executadas no país incluindo dados combinados e ponderados das plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

O relatório aponta um protagonismo do sertanejo, porém se destacam também o funk, o trap, o samba/pagode, o forró, o pop e o rap, todos juntos e misturados como é característica da música brasileira.

O forte comprometimento da indústria no suporte de seus talentos também aparece no resultado dos certificados emitidos pela organização em 2023. No total foram emitidos aos produtores fonográficos 1.401 certificados de vendas (808 em 2022), sendo 478 de ouro, 648 de platina e 275 de diamante.