Divulgação Grupo realizou gravação do novo material em Manaus





Os Barões da Pisadinha anunciam o lançamento do novo DVD “O Maior Piseiro do Mundo”, gravado no coração de Manaus, para mais de 20 mil pessoas. Primeira região a abraçar a dupla, o Norte do país tem um papel importante na carreira d´Os Barões, que ganharam o Brasil cantando sucessos e elevaram a pisadinha a um fenômeno nacional, tornando-se um dos maiores nomes do gênero.

A primeira amostra é a música “Ainda tem Amor”, em parceria com a cantora Manu, destaque do gênero tecnomelody. Romântica, a canção foi escrita pela própria cantora e une o teclado característico d´Os Barões com o forró melódico da artista. A faixa já tem vídeo disponível, extraído da gravação do projeto.

“A gente já tinha planos de gravar um DVD em Manaus, desde o nosso segundo projeto. É um trabalho que vai ficar na nossa história, um DVD marcante, que conta, também, com participações importantes, como os nossos amigos Guilherme & Benuto, MC Don Juan, Pedro Paulo & Alex e a Manu. Nossa música de trabalho com a Manu está incrível, tem uma letra romântica, muito bacana. E foi maravilhoso o quanto a galera de Manaus cantou junto e se identificou”, compartilha Rodrigo Barão.

“Quero agradecer o convite. Estou muito feliz de participar desse momento. É uma banda que admiro há bastante tempo e, fazer parte desse elenco maravilhoso como participação especial, pra mim, é uma honra. ´Ainda Tem Amor´ é uma composição minha, com uma letra linda e tenho certeza que será sucesso. Vamos com tudo, meninos!”, diz Manu.

Gravado no Sambódromo de Manaus, no último dia 7 de dezembro de 2023, o DVD “O Maior Piseiro do Mundo” registrou um público de mais de 20 mil pessoas. O projeto, dirigido por Caverna, terá 15 faixas ao todo, e contará com as participações de Guilherme & Benuto, Manu, Mc Don Juan e Pedro Paulo & Alex.