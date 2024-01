Divulgação MV Bill, ícone do rap nacional, assume o posto de diretor cultural do evento





O Parque Olímpico do Rio de Janeiro sediará nos dias 20 e 21 de abril de 2024, a quinta edição do REP Festival, evento dedicado a celebrar o rap, trap e o funk, que neste ano prevê reunir até 50 mil pessoas por dia, em uma demonstração vibrante da força e popularidade do gênero musical que mais cresce no país.

Nesta edição, o festival se fortalece com a chegada de dois importantes nomes a postos de liderança: MV Bill, ícone do rap nacional, assume o posto de diretor cultural, trazendo seu conhecimento e experiência únicos no movimento, além de um olhar apurado para a realidade dos artistas e do público, que formam o alicerce da cena. Paralelamente, William Reis, que ocupou a coordenadoria executiva do Afroreggae, reconhecido internacionalmente por seu trabalho como ativista e empreendedor social, assume a direção de ESG do evento, prometendo uma gestão com responsabilidade social e ambiental.

Desde a estreia, em 2019, o evento tem se solidificado como um evento crucial para fortalecer o movimento do rap no Brasil. Em 2022, realizou uma edição histórica, com mais de 70 mil pessoas no Parque dos Atletas. A realização no Parque Olímpico reforça a grandeza do festival, pioneiro em levantar a bandeira do rap nacional e movimentar uma indústria que, além dos artistas nos palcos, emprega milhares de pessoas no país.

Seja no cenário nacional ou internacional, o Rap evoluiu de um segmento de nicho para se tornar um movimento cultural abrangente. Hoje, influencia tendências em moda, comportamento e consumo, ocupando posições de destaque nas principais plataformas de música. Originado nas ruas de Nova York, na década de 1970, o rap vai além do gênero musical com crescimento mais rápido em todo o mundo. Agora, sua cultura é celebrada em um festival exclusivamente dedicado à ela, que honra os artistas que estão na história e na vanguarda desse movimento.

A pré-venda será iniciada em 30 de janeiro, ao meio-dia, com encerramento previsto para 8 de fevereiro, através da plataforma Ingresse. O Parque Olímpico receberá os 4 palcos do REP Festival 2024, com programações simultâneas, um deles exclusivamente dedicado a encontros inéditos entre os artistas. Serão dezenas de shows de grandes nomes do rap, trap e funk de diferentes gerações.