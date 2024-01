Divulgação Empresário destaca em livro sua trajetória empreendedora





A Livraria Leitura, no Shopping da Bahia, em Salvador, foi palco do lançamento do livro "O Improvável", uma narrativa envolvente sobre a notável trajetória de sucesso do empresário Wendel Miranda. O evento reuniu, na noite desta quinta-feira (18), uma seleta plateia de convidados e amigos, celebrando as conquistas extraordinárias de Wendel.

Nascido e criado em Salvador (BA), Wendel Miranda superou suas origens modestas e hoje é o proprietário do Grupo WM, empresa que se destaca no ramo de construções, reformas e serviços de manutenção predial e industrial. O livro revela sua jornada desde os dias em que sonhava em ser cobrador de ônibus, aos 7 anos, até a sua consagração como empresário de sucesso.

Homenageado pelo The Winner em Paris e reconhecido no Top of Business Leaders Awards em Dubai, Wendel recebeu prêmios que destacam não apenas suas realizações, mas também o impacto positivo de suas empresas no crescimento econômico e geração de empregos.

A história de superação de Wendel culmina na fundação do Grupo WM, que atualmente emprega 160 funcionários diretos e expandiu suas operações para várias cidades do Brasil. Sua mensagem inspiradora enfatiza a crença de que é possível vencer obstáculos com determinação, fé e compartilhando experiências.

"O Improvável" oferece aos leitores uma visão da vida e carreira de Wendel Miranda, provando que, de fato, não há mal que dure para sempre e que a vitória é possível para aqueles que persistem. O livro está disponível para venda na Livraria Leitura e em diversas plataformas online.