Divulgação O ator Julio Rocha





O ator Julio Rocha enxerga com bons olhos o aumento da produção de remakes no audiovisual brasileiro. Ele acredita que ao regravar clássicos como “Pantanal”, “Éramos Seis” e, agora, “Renascer” é uma forma de fazer com que clássicos da teledramaturgia continuem vivos na memória do público em geral.

“Na visão de muitos artistas, esse boom dos remakes no audiovisual brasileiro está sendo tipo um convite irado para revisitarmos histórias que a galera já curte, só que com um toque novo e bem artístico. A parada é que os criadores têm essa chance de explorar visualidades diferentes, mexer na cinematografia e repensar como a história é contada. E, meu, isso está injetando uma vibe mega criativa na cena cultural. Pensa nisso como um papo entre gerações, onde recriar uma obra é tipo manter o rolê da história vivo, mas agora pra galera de hoje. Os artistas estão botando a mão na massa para dar uma vida nova a elementos que a galera já conhece, criando uma vibe única para quem já manja da parada e pra quem tá chegando nesse universo”, disse o ator que está no ar, na reprise da novela “Paraíso Tropical”.

Ele completa ao dizer que enxerga como necessário que os autores responsáveis por esse remakes saibam atualizar as histórias respeitando a obra original. “É fundamental que esses remakes respeitem a obra original e tragam algo autêntico. A pegada é equilibrar o respeito pelo passado com uma pegada de inovação, sacou? Quando essa mistura rola, a produção acaba contribuindo demais para o rolê artístico do Brasil. É tipo manter a essência, mas botar uns temperos novos pra galera se ligar na cena atual”.

Após o nascimento do filho, ele revela que assiste menos TV e que passou a fazer parte do público que consome o conteúdo no digital e confirma a vontade em interpretar um personagem com romantismo, mas nada convencional.

"Em uma história louca de amor. Eu adoro assistir remakes, ultimamente com três filhos mais a demanda que eu tenho no digital, tá difícil parar um pouco. Os remakes são como versões atualizadas das nossas músicas favoritas - trazem uma vibe nostálgica, mas com um toque fresco que nos faz curtir tudo de novo de um jeito diferente. Eu adoro”, finalizou o ator.