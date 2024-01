Divulgação Com programação mensal, encontro reunirá 130 participantes no próximo dia 24 de janeiro





O Cemitério da Consolação recebe na noite da próxima quarta-feira (24), véspera do feriado que celebra o aniversário de São Paulo, o primeiro passeio noturno do ano. O evento, organizado pela Consolare, em parceria com o projeto “O que te assombra?” e o Reconheça São Paulo, oferece uma oportunidade única de conhecer a história e o legado de diversas personalidades sepultadas no local.

Leia também Bloco Pagode Total comemora 24 anos com melhor do samba baiano





Durante o passeio, os participantes serão guiados por Thiago de Souza, do “O que te assombra?”, e pela historiadora Viviane Comunale. O roteiro inclui visitas ao jazigo de Luís Gama, considerado o patrono da abolição no Brasil, e aos túmulos de outras ilustres personalidades, como Líbero Badaró, Tarsila do Amaral, Mário e Oswald de Andrade.

Além disso, o passeio abordará aspectos sobre os milagreiros Antoninho da Rocha Marmo e Maria Judith, a arte tumular de modo geral e protagonistas de lendas e cenas urbanas marcantes, como os irmãos “dos Reis” e Dona Yayá.

Os passeios noturnos no Cemitério da Consolação acontecem mensalmente desde agosto de 2023. Devido à alta demanda, os ingressos são limitados a 130 participantes por passeio e serão disponibilizados na véspera do evento.

Fundado em 1858, o Cemitério da Consolação é um importante marco histórico e cultural da cidade de São Paulo. Mais do que um local de repouso, ele é um museu a céu aberto, repleto de histórias cativantes e figuras notáveis que ajudam a contar a história da cidade.