Cantora Tília ganha destaque em plataforma de streamers

A cantora Tília ganha destaque não somente nos palcos, como também nas plataformas digitais. A artista conquista notoriedade através de transmissões ao vivo na Twitch e passa a ser uma das principais criadoras femininas do país na plataforma. Com mais de 100 mil seguidores, é a streamer com crescimento mais rápido no quarto trimestre na categoria "Ganho de seguidores", segundo dados divulgados pela plataforma digital.

Ao explorar este universo, ela abriu as portas para um lado íntimo e descontraído de sua vida e se conectou ainda mais com os fãs. "Em um nível pessoal, a plataforma proporcionou que eu me conectasse de forma muito íntima com meus seguidores, coisa que eu não fazia anteriormente. É uma oportunidade de compartilhar momentos descontraídos, trocar ideias e experiências, o que acabou por me aproximar mais do meu público, quase que 24h por dia (risos). Acredito que é uma forma muito especial de que as pessoas me conheçam de verdade, não apenas como a Tília cantora e artista", afirma a cantora.

A jovem confessa que a crescente visibilidade também lhe trouxe transformações para em sua carreira. "Profissionalmente, a Twitch se tornou uma ferramenta que impulsiona minha carreira musical. As transmissões ao vivo permitiram não só apresentar minha música, mas também mostrar quem sou como artista, compartilhando sobre meu processo criativo e até mesmo os desafios. Recentemente, dividi com o público toda a gravação do meu videoclipe com a Valesca e foi bem legal ver como eles gostaram de ver como funciona e como são os bastidores. Isso tem impactado positivamente meu alcance com o público", afirma.

Para a artista, essa transparência e conexão que vem cultivando com os fãs é crucial. "É uma oportunidade de interagir em tempo real e essa troca direta cria um vínculo mais forte com meus fãs. Valorizo muito essa proximidade, porque isso não apenas me ajuda a entender melhor as expectativas e desejos das pessoas que gostam do meu trabalho, mas também inspira e motiva mais minha carreira musical", finaliza com empolgação a cantora.