Cantor retorna ao cenário da música após 10 anos de afastamento





O cantor Zepa retorna à cena musical após quase uma década, com o lançamento do single "Love Premiado". A música é uma fusão única de ritmos brasileiros e uma atmosfera vibrante de verão, amor e amizade e pode ser conferida em todas as plataformas digitais.

"Estou feliz em compartilhar o single com o mundo. Essa faixa representa não apenas meu retorno à música, mas também a celebração do amor, da amizade e de momentos memoráveis. Trabalhar novamente com o incrível Giu Daga foi uma jornada especial, e a capa do single, com os detalhes pessoais, adiciona uma camada única à experiência”, conta Zepa.

O retorno de Zepa à música foi impulsionado pelo apoio e conselhos do renomado cantor Toni Garrido, ex-vocalista da banda Cidade Negra. Garrido, um ícone da música nacional, compartilhou valiosas orientações que foram fundamentais para motivar Zepa a embarcar novamente nesta jornada musical.

"Ouvir os conselhos de um ícone da música nacional como Toni Garrido foi um dos momentos mais marcantes que impulsionaram minha volta à música hoje", destaca o cantor. "Vejo isso como uma oportunidade para garantir que a música brasileira perdure e esteja sempre presente na vida de todos", enfatizou o artista.

A canção destaca também uma colaboração excepcional com o produtor brasileiro Giu Daga. Daga, cujo histórico inclui três prêmios Grammy Latinos, deixou sua marca única na música brasileira, trabalhando com artistas internacionais de destaque, como Arctic Monkeys. Além do lançamento de "Love Premiado", Zepa já está produzindo o seu grande projeto, "Zepa Brasilidades", para celebrar a diversidade da música nacional.