Divulgação Pabllo Vittar é destaque nas plataformas digitais





Pabllo Vittar estreia o single ‘Pede Pra Eu Ficar’ e registra a décima terceira posição no Spotify Brasil, com a primeira canção lançada do tão aguardado álbum ‘Batidão Tropical Vol 2’.





A música, escrita pela própria Pabllo, explora diversas sonoridades que fazem parte da música brasileira. Na faixa, Vittar traz muito forró, swing e batidão, transformando a canção em um verdadeiro forró romântico nordestino.

Além do Spotify, ‘Pede Pra Eu Ficar’ chegou a vice-liderança na Apple Music BR e décima primeira posição, na Deezer BR. ‘Batidão Tropical’ é gigante e significativo quando falamos de representatividade, mas também de números.

O volume 1 do álbum é certificado de platina no Brasil com mais de 270 milhões de streams entre as músicas e vídeos. Quando se fala de alcance mundial, esse número ultrapassa 281 milhões de streams. Já hits como ‘Triste com T’ e ‘Ama Sofre Chora’, conquistaram certificado de platina duplo com as execuções.