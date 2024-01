Divulgação Nascido em Belo Horizonte, cantor se dedica a música e a escrita de livros





O cantor e compositor Marcos Almeida, artista de destaca na cena musical, inclusive, com as canções “Vem Me Socorrer” e “Sê Valente” incorporadas na trilha sonora da novela “Vai na Fé”, da Rede Globo, em 2023, apresenta seu primeiro lançamento de 2024. Parte da série “Canções Para Morar em Tempos Difíceis”, ele traz a releitura de “Tenho Sede”.





Produzida pelo próprio artista, a canção é uma composição de Dominguinhos e Anastácia gravada originalmente por Gilberto Gil, em 1975, no álbum “Refazenda”.

"Trata-se de uma daquelas canções tridimensionais da música brasileira. A expressão “Tenho Sede” faz parte de uma cena narrada pelo Evangelho segundo João. Jesus de Nazaré já havia sofrido um julgamento injusto, atravessou a cidade debaixo de grande alvoroço e humilhação e agora estava pregado na cruz entre dois ladrões. O peso do mundo em suas costas, a angústia é grande. Nessa interpretação inédita, busquei trazer toda essa multidimensionalidade lírica para um canto puro, de take único, gravado sobre o arranjo sensível e profundo de Wanderson Lopez que sustenta a base em seu violão mágico", detalha o cantor.

Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Marcos Almeida foi vocalista da banda Palavrantiga e, desde 2015, segue em carreira solo, como cantor e multi-instrumentista. Em 2016, ele lançou dois álbuns ao vivo e chegou a vender mais de 30 mil ingressos de uma turnê que realizou 50 espetáculos em teatros pelo país e uma experiência internacional pela Europa.

Em outubro de 2023, iniciou o lançamento da série “Canções Para Morar em Tempos Difíceis” com a canção “Paciência”, originalmente cantada por Lenine. Por meio deste projeto, Marcos Almeida reforça seu apreço pela música popular brasileira e explora suas inúmeras possibilidades interpretativas.

Além da música, Marcos Almeida também se dedica à escrita, tendo lançado o livro "Retuíte - Frases Curtas de Longa Duração" e o conto "Natal nos Trópicos", além de artigos publicados em diversos projetos editoriais.