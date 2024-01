Fred Pontes/ Divulgacao Empresários arrecadarão donativos durantes festas realizadas no pré-carnaval do espaço da Sapucaí





Todos os ensaios técnicos da Marquês de Sapucaí, que antecedem o Carnaval do Rio de Janeiro, contarão com a participação do famoso pagode da Abelhinha, que reúne grandes nomes e artistas renomados nas dependências do Camarote do King, situado no setor 8 da passarela do samba mais conhecida do mundo.

Leia também Bloco Os Croquettes do Dzi estreia no circuito do carnaval paulistano





Diante dos últimos acontecimentos da tragédia no estado carioca, motivada pelas enchentes, a empresária Lilian Maia e seu irmão João Maia, conhecido Joãzinho King, mostraram empatia e comprometimento social ao entregar doações.

Um caminhão repleto de colchonetes, água, higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos de uso imediato destinado por Joãozinho para auxiliar as vítimas dessas tragédias naturais, para oferecer conforto e suporte durante esse período desafiador para centenas de famílias.

Não apenas limitando-se a doações materiais, Joãozinho King estende sua generosidade ao convocar seus amigos convidados do “Camarote do King”, para que no próximo ensaio técnico onde acontece dentro do espaço o animado “Pagode da Abelhinha“, a contribuírem com 5kg de alimentos não perecíveis. Essa iniciativa não apenas arrecada recursos essenciais para as vítimas das enchentes, mas também demonstra a capacidade transformadora dos eventos festivos em plataformas de solidariedade e apoio mútuo em tempos de crise. Os donativos arrecadados foram entregues às famílias em alguns bairros do Rio e em cinco municípios adjacentes da cidade.