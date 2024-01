Divulgação Bloco nasceu após conversar em Ciro Barcellos e Paulo Marcel





Os Croquettes do Dzi, novo bloco carnavalesco da folia paulistana, promete apresentar ao público o glamour e purpurina das festas das décadas de 1970 e 1980, com repertório que vai de “Vassourinha” a “Alegria Alegria”, de Caetano; com passagem por canções clássicas de Carmen Miranda, Elis Regina e Frenéticas. Uma mistura de estilos musicais com muita irreverência, plumas e paetês, além de performances e surpresas, características que marcaram a icônica história do grupo teatral Dzi Croquetes.

Leia também Banda Alfazemas agita com irreverência o Carnaval do Ceará





O bloco surgiu no ano passado, após um bate-papo, entre Ciro Barcelos(DZI) e Paulo Marcel (ventilador de Talentos), em que Ciro despertou o desejo em ter um bloco que trouxesse o jeito Dzi de ser, grupo com mais de 50 anos de história. E porque não celebrar esses o grupo de vanguarda, que lançou as Frenéticas, Asdrubal, Secos e Molhados, entre tantas outras linguagens cênicas e intervenções artísticas.

Da conversa nasceu o Bloco Os Croquettes do Dzi, cujo objetivo é reunir todas as expressões artísticas de São Paulo em uma grande festa, no domingo pós-carnaval. Para conduzir a brincadeira, Paulo Marcel montou a banda Tá boa Santa, formada por Samira Audi, André Chechia e Allan Blesse, nos vocais; André Perini, na guitarra; Juma, no baixo; Wil Bica, no trombone; Daniel Nascimento e Braga, nos trompetes; Ed Encarnação, na percussão; Gongom, na bateria; Aline Deluna e Silvetty Montilla, como madrinhas.

Para o cortejo, em 18 de fevereiro na Praça Elis Regina, no Butantã, o bloco terá a presença de Bayard Toneli e Cláudio Tóvar (fundadores do Dzi Croquettes) e de Maria Alcina, com a apresentação de três músicas, sendo uma delas inédita, com lançamento oficial no próximo dia 24, na Blue Space, durante o Grito de Carnaval dos Croquettes.