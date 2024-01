Divulgação Lobão anuncia turnê 50 Anos de Vida Bandida





Lobão comemora 50 anos de carreira e uma trajetória repleta de música, álbuns, shows e conquistas. Um dos artistas mais prolíficos do país, Lobão anuncia que pegará a estrada em 2024 para uma turnê especial que celebra essa marca de cinco décadas dedicadas ao rock e que resultou em inúmeros clássicos da música brasileira, a “50 Anos de Vida Bandida”.





Na próxima semana, serão anunciadas as primeiras datas da turnê histórica que celebra a carreira de um dos ícones da música brasileira e promoverá uma união sem precedentes entre artista, obra e público. O próprio músico fez um depoimento honesto sobre esse momento e sua jornada.

“O Brasil sempre teve uma relação de amor e medo (um certo recalque de vira-lata, talvez) com o Rock ’n’ Roll. E isso torna nossa jornada bem mais excitante. Sim! Pois aprendi com a vida a nunca me fazer de vítima, a sempre sair mais forte de todos os obstáculos e dificuldades impostos pela vida. Portanto, não falo como um sobrevivente: Pois, apesar de já ter ‘morrido’ incontáveis vezes, falo como alguém que cresceu, se aprimorou, aprendeu e se humanizou com todos os percalços que me deparei. Sou muito grato e muito orgulhoso dessa trajetória”, destaca o músico.

“Sendo assim, como não poderia deixar de ser, é hora de celebrar a vida, a excelência, o amor, a capacidade de reinvenção, a criatividade, os amigos, os irmãos queridos que ganhei por essa estrada afora, e, também aos desafetos, aos haters, aos inimigos: Meu muito obrigado. Afinal, acabamos por aprender muito mais sobre nós com esses tão cabalísticos personagens.

Nesse clima, o artista e banda embarcam na turnê brasileira em parceria com a Top Link Music, para celebrar retrospectivamente a carreira em clima de festa, união e a constatação inevitável de que o Rock é uma força da natureza que não se pode subestimar. Será um mega show de formação clássica de Rock, um Power Trio com Lobão (guitarra e voz), Guto Passos (baixo e vocal) e Armando Cardoso (bateria), com uma sonoridade absolutamente peculiar, característica e contemporânea para um repertório que vasculhará todos os períodos da carreira do artista, desde o Vímana, Blitz e todos os discos da carreira solo.

“Será uma grande celebração, uma grande união do som no palco com o nosso público. Teremos um momento inesquecível nesse ano: quem viver, verá: ‘50 ANOS DE VIDA BANDIDA’”, conclui Lobão.

As datas da agenda de Lobão serão anunciadas em breve pelo artista e pela Top Link Music.