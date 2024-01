Divulgação Dupla Fernando & Sorocaba





A dupla Fernando & Sorocaba confirma para o próximo dia 3 de fevereiro, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, show especial no “Churrasco On Fire”, evento conhecido por sua fusão de open churrasco premium e shows de mais de três horas da dupla.

Em 2023, o evento celebrou 30 edições e se consolidou como o maior evento gastronômico em público do Brasil, com mais de 38.5 toneladas de proteínas consumidas e 115 mil litros de cerveja (385 mil long necks). Neste ano o “Churrasco On Fire” se prepara para uma nova fase repleta de novidades, porém com a meta em manter o compromisso de proporcionar um entretenimento premium, envolvente e delicioso, consolidando seu lugar como um dos eventos mais aguardados e apreciados pelos fãs da boa música e do churrasco de qualidade.

Entre as novidades, o “Churrasco On Fire” terá um um palco maior em formato de “T” e uma plataforma ainda mais longa, para a garantia de uma experiência mais imersiva e exclusiva. “A estrutura será a maior vista nesse projeto. Irá contar com um palco grandioso, painéis de LED, cenografia personalizada. O que já era bom, vai ficar ainda melhor”, destaca Fernando.

A exclusiva máquina do churrasco, uma enorme carreta gourmet com mais de 22 metros de comprimento que abriga os pit smokers, grelhas, fornos combinados e outras estruturas essenciais para o preparo do churrasco, ganhará uma nova roupagem e continua sendo um palco surpresa durante o show.

O Team On Fire, composto por experientes churrasqueiros, realiza performances e mostra ao público a arte de fazer churrasco. “O time fixo é formado por 12 profissionais. Os demais são voluntários que aprendem na prática com os melhores chefs do Brasil a arte de fazer churrasco. É uma troca muito genuína e enriquecedora”, explica Sorocaba.

Com um repertório musical ainda mais especial e duração de três horas, Fernando & Sorocaba prometem elevar a qualidade do evento. "Nosso maior desafio sempre foi proporcionar a melhor experiência ao público. Por isso, estabelecemos um número máximo de pessoas em cada edição, com uma média de até quatro mil pessoas, para garantir que todos sejam atendidos com extrema qualidade, como se estivessem em um churras na nossa própria casa", destaca Fernando.

Na cidade de Indaiatuba, o “Churrasco On Fire” acontece no Helvetia Riding Center, em um espaço aberto que aproveita a beleza do local, com vista para o pôr do sol e ambientes que valorizam a beleza natural do local. Pontos instagramáveis, como paredes de lambe-lambe e backdrops, proporcionam belos registros aos visitantes.