Estreia oficialmente nesta quinta-feira (4), nas salas de cinema de todo o Brasil, a animação "Patos!", lançamento da Universal Pictures. Com elenco estrelado de dubladores, a animação destaca as vozes de Ary Fontoura (Tio Dan), Claudia Raia (Erin), Danni Suzuki (Lelé) e Henrique Fogaça (Chef) como parte do time de dublagem.





A animação conta a história de uma família de patos, que juntos, vivem inúmeras aventuras e superam muitos desafios, sempre com bom-humor para divertir e encantar o público. “Patos! É muito amoroso, fala sobre uma família e a família realmente como ela é”, conta em vídeo especial de divulgação, a atriz Claudia Raia.

“Dar vida a esse personagem foi algo completamente novo, porque eu nunca pensei na minha vida que um dia interpretaria uma pomba”, brinca Danni Suzuki, enquanto comenta sobre Lelé, sua personagem no longa. "Para fazer o Tio Dan, coloquei minha forma de ser e o humor que sei fazer", completa Ary Fontoura.

