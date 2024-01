Divulgação Banda criada em 2012 é destaque no Nordeste do Brasil





A banda Alfazemas do Ceará é uma das atrações mais esperadas do Pré e Carnaval cearense, que acontece de 10 a 13 de fevereiro. Do brega ao axé, passando pelo pop, rock, sertanejo e forró, a banda promete fazer o público cantar e dançar ao som de músicas que marcaram época, como “Nunca mais”, “Cabaré da Saudade”, “Balada do Amor”, entre outras composições.





Criada em 2012, a banda é composta por Adriano Uchôa (voz), Carolina Maia (bateria), Aldenor Paiva (teclado e voz), Thiago Oliveira (guitarra e voz), Alexandre Lima (baixo) e Rossano Cavalcante (percussão) e se destacam na cena musical do Nordeste pela pegada irreverente e bem-humorada.

A aceitação do público levou a banda a horizontes distantes dos limites cearense, com destaque para apresentações na Paraíba, Piauí e Maranhão. Os Alfazemas também marcaram presença no cinema, com uma participação na trilha sonora do filme “O Shaolin do Sertão” (2016), do diretor Halder Gomes, e no DVD “Cabaré da Saudade” (2015), que registrou um show ao vivo no Theatro José de Alencar.

A banda Alfazemas do Ceará fará uma maratona de shows em janeiro e fevereiro, passando por casas como Bloco Neon, LÔ Restaurante, Tempero do Mangue, Chef Gourmet e Moto Libre.