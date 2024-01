Divulgação Look escolhido com calça de alfaiataria, blusa de couro, casaco, sapatos e jóias





A empresária e socialite brasileira Jeyce Rosa roubou a cena ao surgir deslumbrante no desfile da Louis Vuitton, nesta terça-feira (16), durante a Semana de Moda Masculina de Paris, na França. Presença assídua nos principais eventos de moda do mundo, Jeyce que também é influenciadora, desembarcou na capital da moda para assistir de perto as tendências apresentadas pela marca francesa.





O estilista e cantor norte-americano Pharrell Williams escolheu o Jardin d'Acclimatation, no Bois de Boulogne, como seu playground para um desfile inspirado na estética do Velho Oeste ("Western").

A empresária foi a única brasileira a fazer parte da lista de convidados da marca para o evento que reuniu personalidades mundiais. "Eu descrevo a experiência como um todo como fascinante. O evento conseguiu transmitir toda a grandeza da marca e diferente do último desfile que foi feminino este foi totalmente temático, com peças icônicas e muito mais festivo. Estou muito lisonjeada em ter participado e representado o Brasil nesse evento tão icônico e importante pra moda mundial", conta.

Para a ocasião, a fashionista escolheu um look composto por uma calça de alfaiataria, blusa de couro, casaco, sapatos e joias da grife comandada pelo Pharrell Williams. O evento também reuniu os atores Bradley Cooper, Tahar Rahim, Taylor Zakhar Perez; o músico latino Rauw Alejandro, entre outros nomes.