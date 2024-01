Divulgação Preta também comandará bloco carnavalesco no Rio de Janeiro





Preta Gil anuncia seu novo projeto musical, o EP "De Volta ao Sol", que acontece após dois anos afastada, devido ao tratamento de um câncer. Trata-se de um feat de Preta com DJ e produtor, Ruxell, com lançamento no dia 19 de janeiro com o single homônimo.

Leia também WZ Beat viraliza novo single e revela o segredo do sucesso nas redes





A canção, que traz a mensagem dar a volta por cima, foi escrita pelos dois em parceria com o produtor Pablo Bispo e traz uma melodia dançante com percussão e metais como um bom som típico brasileiro.

“A música sempre foi uma ferramenta de transmitir alegria na minha vida. Estou muito feliz de retornar trazendo esse projeto. Esperei muito por isso. "De Volta ao Sol" é uma canção para celebrar o verão, a vida e a minha volta ao Carnaval!”, comemora Preta.

“Ela é seu passado, presente, futuro e tal. Tua alma é de carnaval. Coração que não tem igual. Mexe o corpo menina. Se sacode menina. Chega e não pode parar. Só chega e não pode parar”, diz trecho da canção que será um dos hits a agitar o público presente no Bloco da Preta, que acontece em formato palco na RioArena, no Rio de Janeiro, no dia 04 de fevereiro.

O evento marca o retorno de Preta aos palcos. A festa já tem Pabllo Vittar e Gilsons como participações especiais. Outros nomes serão anunciados em breve.