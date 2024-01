Divulgação/Globo BBB - A Eliminação





O primeiro "BBB - A Eliminação" da temporada faz estreia na madrugada desta quinta-feira, a partir das 0h30. A apresentadora Ana Clara recebe na estreia Maycon, Thalyta e Lucas Pizane, eliminados nos três primeiros paredões do jogo, que logo de cara participarão do "fogo no parquinho", onde os ex-brothers vão avaliar suas trajetórias, altos e baixos que viveram no BBB, além de participar de dinâmicas da edição.





O programa ainda destaca quadros que bombaram em edições passadas, como 'Fogo no Saquinho', onde os ex-participantes terão que distribuir emojis aos confinados, desta vez, com novas categorias: “Boca de Sacola”, “Deu Ruim”, “Mini Querido”, “Livramento” e “Arregão”; Próximo Eliminado, em que o entrevistado faz o discurso destinado ao brother que deseja eliminar do jogo, Veio Aí, que vai comparar o que o eliminado prometeu nas entrevistas e realizou na casa, e muito mais.