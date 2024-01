Divulgação DJ destaca a importância do trabalho de influenciadores para viralizar a faixa





WZ Beat, dono do sucesso "Beat Automotivo Tan Tan Viral", que virou uma “trend” entre astros internacionais como The Rock e Demi Lovato, conseguiu viralizar um novo hit na rede social chinesa: “Sertanejo Automotivo”, lançado no último mês de novembro e conta com mais 50 mil vídeos criados com a faixa como trilha sonora.





"Lançamos a track Sertanejo Automotivo, com a ideia justamente de fazer o público ouvir algo diferente, juntamos o sertanejo com o Funk Automotivo, 2 gêneros totalmente diferentes, era um desafio, no qual conseguimos trabalhar fortemente na rua. Todos os artistas presentes na faixa foram cruciais para o acontecimento disso", comenta o DJ, cantor e produtor musical.

WZ conta o segredo para viralizar um single na plataforma TikTok. "É o resultado de um bom trabalho de divulgação, Marihanna e Mc K.K divulgaram fortemente usando a própria imagem, enquanto eu e Dj Hunter cuidamos da parte de parceria com influenciadores. Nosso trabalho em grupo fez a música viralizar", afirma.

No Spotify, "Sertanejo Automotivo 1.0" ultrapassa a marca de 500 mil streamings. Já o "Beat Automotivo Tan Tan Viral" tem mais de 128 milhões de vídeos e 160 bilhões de visualizações. O sucesso da música foi tanto que ganhou uma nova versão com a participação do artista Mc Tato, dono do Hit Luz do Luar, que ultrapassa 147 milhões de streams no Spotify.



Divulgação DJ destaca a importância do trabalho de influenciadores para viralizar a faixa