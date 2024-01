Divulgação Hugo Henrique e a dupla Jorge & Mateus





O encontro mais esperado na carreira do Hugo Henrique, em palco, aconteceu!

Após dividir os vocais de “Shorts Jeans” com Jorge, Hugo Henrique apresenta ao público em parceria com a dupla Jorge & Mateus, a faixa “Loira do Paraná”, lançada nesta quinta-feira (11), nas plataformas digitais e no YouTube.

“Desde o momento que a música saiu, senti algo diferente, não apenas pelo nome chamativo, mas também pela melodia que foge do comum, é tradicional, modão, sem contar a energia contagiante que ela me passou. Espero que o público também possa sentir o que sinto toda vez que escuto a música”, destaca Hugo, autor da canção.





O cantor sempre teve boa relação com Jorge & Mateus, e a dupla não economiza elogios ao artista sempre que tem oportunidade. A concretização do feat saiu, mas o namoro vem acontecendo desde o DVD anterior. “Eles sempre abraçaram muito o meu trabalho. Desde 2022 estamos planejando essa parceria musical com os dois, porém acredito que tudo tem a hora certa e a música certa. Sempre enxerguei Jorge e Mateus cantando ‘Loira do Paraná’ comigo desde o dia que fizemos ela”, completa.

O cantor iniciou a divulgação do projeto audiovisual com a faixa-título “Vão Falar Que Foi Sorte” ao lado de Gustavo Mioto. Ele lançou também o single “Igual ou Pior Que Eu” e o EP 1, que conta com a faixa foco “Tampa das Camionete”, com Luan Pereira.