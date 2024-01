Wesley & Conrado lançam o projeto "Chama Na Moda - EP.2"

Paranaense, Wesley também é um apaixonado pela música sertaneja. Ele, que canta desde os 15 anos, se mudou para Goiânia recentemente e foi apresentado para Conrado por Jefferson Moraes, amigo de ambos. “Formar dupla com Conrado está sendo sensacional, além de uma pessoa maravilhosa, um menino que sonha com o mesmo sonho que eu e acima de tudo é uma excelente segunda voz. Aos poucos vamos construindo uma carreira sólida e conquistando o nosso público”, deseja Wesley.

“Passei por todas as fases, fiz muita terapia até me sentir pronto para voltar aos palcos. Meu amor pela música é muito grande e eu não ia conseguir ficar longe”, enfatiza Conrado, que na época ficou 45 dias hospitalizado, sendo eles um mês na UTI, passando por três cirurgias.

Padrinho da dupla, o cantor Jefferson Moraes também fez parte da gravação com o pout-pourri de regravações de “Tanta Saudade” e “Quem de Nós Dois”. O projeto não é apenas uma celebração da música, mas também representa um capítulo importante na jornada de Conrado, que superou um acidente grave em maio de 2022, que lamentavelmente resultou na perda de seu antigo parceiro, Aleksandro, além de mais cinco companheiros de equipe, Conrado emerge agora, ao lado de Wesley, para reinventar a narrativa de sua carreira musical.

Formada há alguns meses, a dupla Wesley & Conrado apresenta seu mais recente projeto, "Chama Na Moda - EP.2", composto por quatro faixas, incluindo a colaboração com Fred & Fabrício na faixa principal e inédita, "Bebendo e Mentindo".

