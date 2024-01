Divulgação Grandes nomes do samba compõe a programação especial





O espaço Terreirão do Samba abre suas portas no próximo dia 2 de fevereiro, para dar início a uma programação musical especial, que reunirá shows com grandes nomes da cena musical brasileira. Ao todo, 10 dias especiais de música, com apresentação de nomes como Belo, Diogo Nogueira, Sorriso Maroto, Tiee, Dilsinho, entre outros.





A noite de abertura da temporada contará ainda com Robinho, destaque da nova geração de pagodeiros, que já gravou com estrelas como Ferrugem. Também sobe ao palco João da Baiana o grupo Di Propósito, o DP, como chamam os fãs.

O segundo dia de Terreirão do Samba contará com um desfile de estrelas. Diogo Nogueira, Thiago Soares e Sorriso Maroto não darão descanso ao público com apresentações repletas de sucessos. No dia 4 de fevereiro, o palco será tomado por Marvvila, Tiee e Dilsinho.

‘“Programamos uma grande festa para celebrar a temporada do Terreirão do Samba. É um espaço maravilhoso, uma referência no mundo do samba, com acesso fácil para quem vem de diferentes pontos da cidade, e até de outros municípios, além de um ingresso acessível. Queremos coroar o Carnaval 2024 como o mais especial dos últimos tempos”, explica Ronnie Costa, presidente da Riotur, organizadora e promotora da ação musical.