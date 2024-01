Divulgação Gravação marca nova fase de Os Parazim, na Vila JK, em São Paulo





Thiago e Samuel, conhecidos como 'Os Parazim', realizarão na noite desta quinta-feira (18), a gravação do novo DVD da dupla, que promete ser uma fusão inovadora do estilo singular dos cantores com um toque revolucionário. Donos de um carinho e respeito dos amigos do universo musical, eles vão dividir palco com Simone Mendes e Xand Avião.

Leia também WZ Beat viraliza novo single e revela o segredo do sucesso nas redes





Com produção de Marcos Buzzo, Thiago e Samuel estão prontos para levar sua arte a outro patamar. Conhecidos por sua habilidade única em mesclar estilos, eles farão uma apresentação que reflete sua evolução musical, mantendo a essência que conquistou o coração dos fãs. O novo projeto vai além do convencional e explora novos territórios musicais e demonstra a versatilidade da dupla.

Os irmãos têm um histórico impressionante, compondo sucessos como 'Propaganda' que ganhou vida na voz de Jorge e Mateus, 'Notificação Preferida' e 'Bebida Na Ferida', popularizadas por Zé Neto e Cristiano, 'Espetinho' de Gusttavo Lima, 'Regime Fechado' interpretada por Simone e Simaria, e, 'Cerveja, Sal e Limão' de Matheus e Kauan, que juntas somam mais de 2 bilhões de plays nas plataformas digitais. Essas conquistas são testemunhos de seu talento e criatividade, estabelecendo-os como compositores respeitados no universo da música sertaneja.

Além da participação especial de Simone Mendes, dos conceituados Xand Avião, Guilherme e Benuto, outras surpresas vão emocionar e encantar os fãs. O DVD não é apenas mais um marco na carreira de Thiago e Samuel, mas sim um passo audacioso rumo a novos horizontes artísticos, que promete solidificar ainda mais seu lugar na música sertaneja.