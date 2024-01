Wagner Duarte/Divulgação Pâmella Gomes chama atenção com belo look do estilista Felipe Freire





Pâmella Gomes, rainha de bateria da Tom Maior realizou no último sábado (13), no Sambódromo do Anhembi, o evento Camarote da Rainha, durante os ensaios técnicos das agremiações paulistanas. O espaço reuniu a presença de diversas personalidades do carnaval e famosos para dar início ao tradicional esquenta carnavalesco.





A beldade se prepara para o seu 11º ano como rainha à frente da bateria Tom30, comandada pelo mestre Carlão.

A beleza de Pâmella Gomes foi contemplada com um look um look vermelho bem ousado, que esbanjou sensualidade e glamour, confeccionado pelo estilista Felipe Freire.

Famosos que marcaram presença, Juju Salimeni, ex-BBB Ivy Moraes, campeã do reality "A Fazenda 15", Jaqueline, ex A Fazenda e Lucas Souza, Pimpolho do Art Popular, Ana Paula Minerato, entre outros.