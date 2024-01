Foto: Alan Bertozzi Marcela passou pela Sapucaí com vestido de fácil troca





Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, havia realizado um investimento significativo em sua fantasia para o ensaio técnico da União de Maricá, escola da Série Ouro, na Sapucaí, realizado no último sábado (13). Mas a rainha da agremiação ficou sem figurino, porque o estilista contratado, que faz looks para várias famosas, como Erika Januza e Gracyanne Barbosa, não fez a entrega do pedido.





"Ele ficou de entregar a fantasia sexta de manhã, mas nada. Mandei mensagem, ele ficou de entregar no sábado. Vim para Sapucaí com um vestido fácil de trocar, mas ele não apareceu. Me sinto frustrada. Só entro em furada", comentou Marcela, que desfilou com um look simples.

Além do imprevisto, Marcela ainda encarou a chuva forte. "O temporal foi o de menos. O programa é que sempre gostei de usar looks babadeiros e agora desfilei assim. Todo mundo perguntou. Eu tinha em casa outros figurinos, mas eu vim acreditando que ele fosse entregar. Ficou o povo da escola comentando no ensaio que estava linda e hoje assim", finalizou.