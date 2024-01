Leandro Godoi/Divulgação Cantor Saulo anuncia show em prol de hospital filantrópico baiano





O cantor Saulo anuncia apresentação especial na Concha Acústica (TCA), em Salvador, no próximo dia 1 de fevereiro, com 100% da arrecadação revertida em prol do Martagão Gesteira, hospital que é referência em pediatria no Norte e Nordeste com atendimento exclusivamente pelo SUS.





O evento, batizado de “Ensaio da Pipoca de Saulo”, contará com a participação especial do coral “Vozes da Vida”, composto por ex-pacientes do Hospital. O cantor é embaixador do setor de oncologia do hospital há 10 anos e não esconde a alegria e emoção pelo projeto. “Alegria mais linda do coração, cantando na Concha para o Martagão. Só lembranças e glórias lindas. Espero ver toda a Pipoca reunida. Que assim seja”, diz o cantor.

No repertório, não faltarão grandes sucessos como “Rua 15”, “Agradecer”, “Raiz de Todo o Bem” e “Anjo”, além de canções novas como “Isso de Ser Baiano”, “Meu Axé” e “Bahia Batuque Orixá”, composições de seu mais novo trabalho, o disco “Acho Que É Axé”, lançado no final do ano.

Como acontece em seu trio elétrico, durante a Pipoca de Saulo, o evento também contará com um intérprete de libras, com foco na inclusão. Para o Carnaval de 2024, a Pipoca de Saulo sairá dois dias no circuito Campo Grande: sexta e terça-feira de Carnaval. O show contará com a participação do Coral Vozes da Vida. Idealizado pelo maestro Luciano Calazans, em parceria com o Martagão e a Liga Álvaro Bahia.