Divulgação Produção conquistou dois Globos de Ouro





"Os Rejeitados", comédia dramática da Universal Pictures, produzida em parceria com a Focus Features, estreia nos cinemas de todo o país. Sob a direção de Alexander Payne, o longa conquistou no último domingo (7) dois Globos de Ouro: Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical para Paul Giamatti e Melhor Atriz Coadjuvante para Da'Vine Joy Randolph.





No longa-metragem, o mal-humorado professor de história Paul Hunham (Paul Giamatti) é escalado para permanecer no campus da instituição que leciona para supervisionar um grupo de alunos que não têm para onde ir durante as férias de fim de ano. Entre os discentes, o acadêmico acaba criando um vínculo improvável com um deles – o encrenqueiro e inteligente Angus Tully, interpretado pelo estreante Dominic Sessa. Juntamente com Mary Lamb, a gerente da cantina da escola (Da'Vine Joy Randolph) que acaba de perder o filho no Vietnã e que também está na instituição para a virada do ano, o trio inusitado encontra entre si algo parecido com uma família.

Com roteiro de David Hemingson, o longa conta com a produção de Mark Johnson (Rain Man, Breaking Bad), indicado ao Emmy, Bill Block (Halloween) e Hemingson. Os produtores executivos são Chris Stinson, Tom Williams, Andrew Golov e Thom Zadra.

"Os Rejeitados" está disponível nas telonas de todo Brasil, também em versões acessíveis. Para mais informações, consulte os cinemas da sua cidade.