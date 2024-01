Divulgação Henrique Lopes é o criador do perfil que conta com 12 milhões de seguidores





A nova edição do Big Brother Brasil contará com um time de influenciadores especializados em realities shows para analisar os eventos cruciais da casa nos spin-offs que complementam a grade de conteúdos do BBB 24. O MesaCastBBB terá, entre seus novos apresentadores, Gina Indelicada, personalidade por trás do perfil homônimo no Instagram.





Atualmente, uma das maiores fontes de entretenimento do meio digital, o perfil que completa 12 anos na rede é representado pela conhecida figura feminina que ilustra a embalagem de palitos Gina. Sob a liderança de Henrique Lopes, publicitário natural de Minas Gerais, o perfil conta com mais de 12 milhões de seguidores.

O convite para integrar a bancada do MesaCast surgiu naturalmente, principalmente devido ao fato de Henrique, ou melhor, Gina, ser um dos nomes mais procurados para comentar sobre o programa durante sua exibição. "Sempre amei acompanhar o BBB. Mas foi em 2018 que passei a dedicar mais tempo à cobertura do programa, pensando em formatos que fossem além de apenas publicar recortes sobre as fofocas que movimentaram a casa", revela Henrique.

Uma prova dessa conexão do perfil com o reality foi a série de lives no Instagram promovida por Gina durante o BBB 22. Em dias de maior audiência, como formação de paredão, jogo da discórdia, prova do líder e eliminação, o criador de conteúdo recebia, após a exibição do programa, ex-participantes e influenciadores para comentar de forma dinâmica tudo que estava acontecendo na edição. As lives, que chegaram a atingir mais de 35 mil pessoas simultaneamente, contaram com a participação de nomes como a cantora Ludmilla, a atriz Deborah Secco, os ex-participantes Gil do Vigor, Naiara Azevedo, Lumena Aleluia e Rodrigo Mussi, além dos apresentadores Marcos Mion e Rafael Portugal.

Na função, Gina fica a frente da apresentação do programa às quartas-feiras. O MesaCast terá uma dupla fixa de apresentadores a cada dia da semana, incluindo outros nomes como Jojo Toddynho, Pequena Lô, Nany People, Vitor di Castro e mais. Quanto à responsabilidade de assumir a posição, Gina mostra entusiasmo em explorar mais seu lado como apresentador. "É uma experiência nova na minha carreira, e estou estudando muito para entregar uma boa performance diante desse desafio, que se junta a um sonho que sempre tive desde que comecei a comentar sobre o reality", conclui o criador.

O Big Brother Brasil estreia nesta segunda-feira (8) e todas as novidades sobre a programação oficial do reality serão divulgadas pelos canais oficiais da Globo.