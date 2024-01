Divulgação Wilson Simoninha conduzirá todos os ensaios juntamente com a Banda do Baixo Augusta





Acadêmicos do Baixo Augusta, tradicional bloco de carnaval de São Paulo, inicia a contagem regressiva para mais uma festa da folia e anuncia a realização de seus ensaios para os dias 14, 21 e 28 de janeiro, no Galpão Cultural do MST, sempre a partir das 14 horas.

Wilson Simoninha, puxador e diretor musical do bloco, conduzirá todos os ensaios juntamente com a Banda do Baixo Augusta. A organização do bloco comunica que os convidados especiais para estas datas serão divulgados nas redes sociais.

Leia também Famosos marcaram presença na apresentação do Camarote do King 2024





Com o tema Resiste Amor em SP, e a participação do rapper e ganhador do Grammy Latino Criolo, que apresentará canções de sua discografia, incluindo "Não Existe Amor em SP", música inspiradora do cortejo de 2024, o desfile, que acontecerá no dia 4 de fevereiro, seguirá seu tradicional trajeto saindo do cruzamento da Avenida Consolação com a Avenida Paulista, em direção ao centro, desta vez apresentando as surpresas da festa dos 15 anos do bloco.

O desfile terá uma valsa executada pelos músicos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, sob regência do maestro Edilson Ventureli. Com um figurino especial de Rainha Debutante, Alessandra Negrini dançará a valsa, formando par com um integrante da comunidade do bloco, que será escolhido por meio de concurso nas redes sociais do Acadêmicos do Baixo Augusta.

Dentre as novidades deste ano está a confirmação da participação da apresentadora e médica Thelma Assis (Thelminha), nomeada Diva do Baixo Augusta. Também são presenças confirmadas a cantora Fafá de Belém, a Madrinha Tulipa Ruiz, e a primeira Madrinha, Marisa Orth, que cantará uma música do grupo Vexame com a banda do Baixo Augusta. O tradicional Porta-estandarte Marcelo Rubens Paiva e a sempre Musa Márcia Dailyn também estarão no cortejo.

A entrada para os ensaios é gratuita e o número de participantes estará sujeito à capacidade de lotação do espaço.