Fred Pontes/Divulgação Famosos marcaram presença na apresentação do Camarote do King 2024





Com presença na passarela do samba carioca desde 2017, o "Camarote do King" ganha destaque entre os famosos e celebridades. Localizado no setor 8, o espaço com vista panorâmica terá nesta edição seu espaço de frisas ampliado para proporcionar uma visão ímpar das apresentações das escolas de samba que passarem pela Marquês da Sapucaí.





Dentre os presentes no espaço estavam o ator global Samuel de Assis, o casal ex-Fazenda15 Nathalia Valente e Yuri Meirelles, entre outros.

Segundo Lilian Martins, sócia do camarote, nos últimos anos o espaço deixou de ser diversão e para quem atua na organização e bastidores a profissionalização foi acentuada para melhor atender ao público presente. "Sinceramente, nem vejo mais o que melhorar. Trabalho tanto para que tudo funcione. Com o passar dos anos vamos aprendendo mais e mais. Temos um público novo a cada edição. A pessoa que vem para o carnaval quer se divertir", comenta.

A participação no espaço é notada pelo espaço instagramável “Trono do King", produzido pelo carnavalesco Cahê Rodrigues, é o ponto ideal para fotos especiais e que faz o lema: ‘Aqui, o Rei é você”. Neste ano, o camarote contará com três andares, tendo elevador privativo em todos os andares. A parte da alimentação terá três estações de comida: pizzaria, buffet de massas e churrasco grego, além de salgadinhos e um local especial de sobremesas, além de uma estação de café e picolés.