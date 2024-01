Divulgação Júllia Zimmêr antecipa que está na fase final de seu repertório para shows





Júllia Zimmêr , cantora e atriz, deixou a cidade de Arroio do Meio, interior do Rio Grande do Sul (RS), para buscar a conquista dos sonhos. Recentemente, a jovem de 21 anos realizou o lançamento pelas plataformas digitais de seu primeiro single e clipe, apresentando a música “Já sei de cor”.

Após circular pelos palcos e televisão como atriz, com destaque para o seriado “Todas as Garotas em mim” (TV Record, em 2022) e o filme “Viva a Vida” (NetFlix, estreia prevista para 2024), a cantora gaúcha destaca para o público apreciador do sertanejo romântico para conferir seu reencontro com essa paixão descoberta ainda em sua infância.

“Fiz uma releitura de uma música dos irmãos mexicanos Jesse & Joy, que traz romantismo, suavidade e tranquilidade. Gosto do estilo, as canções cantadas por eles sempre estiveram presentes em minha playlist”, conta a cantora. Em espanhol, “Corre” que na voz de Júlia Zimmêr é cantada como “Já sei de cor”.

“Estou muito contente com o resultado atingido e tenho como expectativa, a mais positiva possível. Trata-se da realização de um sonho e, independente, do resultado e aceitação posso afirmar que estou feliz com a minha retomada”, afirma Júllia Zimmêr, que propõe resgatar com o trabalho apresentado, o chamado sertanejo romântico cantado com por artistas como Paula Fernandes, Jorge e Matheus, Daniel, entre outros.

Como sequência deste momento, a jovem antecipa que está na fase final da seleção do repertório que estará presente durante seus shows. Dentre as canções que compõem a playlist de suas memórias afetivas, ela destaca “Evidências”, “Convite de Casamento”, “Sonho de Amor”, “Página de Amigo”, “A dor desse amor” entre outras.

Confira o single e clipe de “Já Sei de Cor” aqui .