Divulgação Dupla ganha destaque nas plataformas em 2023 e conquista posts de famosos e celebridades





"É Tú", single do Duo Almar teve destaque na música digital com a consolidação de um dos hits mais ouvidos no ano passado. A faixa se tornou trilha sonora para diversas datas especiais e alcançou boas performances em plataformas de streaming.





Diversos famosos e personalidades, como Renato Góes, Leo Santana, Hariany, Ya Burihan, Marcelle Casagrande, Fernanda Terra, Bianca Andrade, Lore Improta, Ana Paula Siebert e Bruna Biancardi utilizaram o single nas redes sociais. No Spotify, uma das plataformas mais acessadas pelo público, a canção ultrapassa a marca de dois milhões de streamings.

Em meio às conquistas, o duo revela que prepara novos novos projetos para 2024. “Vamos começar o ano com um feat incrível. É uma música que a gente ama, feita para o verão, para toda a família e com uma vertente musical que a gente sempre explorou que é o funk. Ainda temos mais um EP para fechar as produções de mood, que é o EP Praiana, que também traz a pegada do Verão e muito mais música”, afirma Santino que faz dupla com Bruna Souza.

A dupla também promete mais colaborações com novos artistas, além de expandir ainda mais sua presença nos palcos. “A gente pretende estar fazendo parcerias maiores, com artistas que a gente admira, estar cada vez mais presente nos palcos, trazendo muito essa nova cara, essa nova fase mais madura da Almar, com vertentes maiores. Queremos a consolidação como uma banda de música brasileira, de pop e de brasilidades. A gente tem muito para mostrar e fazer em 2024”, finaliza a carioca Bruna.