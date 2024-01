Divulgação Daniel Rangel aproveita 'mini-férias' em Pernambuco





O ator Daniel Rangel encantou os fãs ao compartilhar os registros de sua viagem para Maracaípe, em Pernambuco, destino escolhido para passar o final de ano. Acompanhado pela sua namorada Hanna Romanazzi, ele aproveitou o destino paradisíaco rodeado por amigos.





Daniel também compartilhou alguns cliques nas redes sociais aproveitando as suas mini-férias antes do início do seu próximo trabalho na Rede Globo. As postagens despertaram a atenção dos amigos que deixaram uma série de comentários:

“Foi tudo, Dr Julinho”, escreveu a atriz Camila Queiroz. O ator Klebber Toledo também comentou; outros internautas também encheram as publicações de elogios: “Lindo”; “Saudades de você na TV”; entre outros.

Daniel Rangel acumula uma série de personagens marcantes ao longo da carreira, com participação em "Totalmente Demais", "Malhação", "Salve se Quem Puder", "Amor Perfeito", e outros. Ele também já fez diversos trabalhos nos streamings, cinema e teatro. Neste ano, ele está confirmado no elenco do próximo folhetim das 19h, na Rede Globo, do autor Daniel Ortiz.