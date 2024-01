Divulgação Evento contará com as participações especiais de A Braba e A Poderosa





O "Festival Pagode Por Elas" acontece neste sábado (6), a partir das 16h, no Trapiche Barnabé, em Salvador, com shows das principais cantoras da cena: Aila Menezes, A Dama, A Travestis, Rai Ferreira, Dai, Nêssa, A Ninfeta e A Menina. O evento é primeiro do segmento no Brasil com line-up 100% feminina e após destaque no meio online, realiza edição presencial.





"Essa é a concretização de um sonho, mas também um primeiro passo para algo maior que a gente tem buscado construir, com mais eventos, mais lugares de protagonismo que fomentem a geração de renda, o trabalho realizado por mulheres dentro dessa cena musical e no mercado da música como um todo. Então, o festival é para virar essa chave, é para que os festivais de música contratem, chamem as mulheres também para fazer parte das lines, que o público conheça cada vez mais esses talentos", comenta Beatriz Almeida, cofundadora e gerente de projetos da Pagode Por Elas, idealizadora do evento.

Em 2019, quando Beatriz criou a Pagode Por Elas junto com Joyce Melo para o trabalho de conclusão de curso da faculdade de jornalismo, sequer poderia imaginar no grande projeto que fariam juntas nos anos seguintes. A falta de cantoras no cenário do pagode baiano foi o start para a pesquisa acadêmica que virou negócio com uma missão: construir a nova década do pagodão com mulheres protagonizando a cena.

Os resultados em quatro anos de empresa são inquestionáveis: selo musical, formações, produção artística de shows, registros em audiovisual, gravação de EP, indicação a prêmio e, finalmente, a criação do festival de música.

"Que seja o primeiro de muitos e que a gente consiga alcançar o Brasil inteiro com esse projeto. Eu vou apresentar um show que efetivamente vai trazer toda a raiz do pagode, as minhas referências, o que eu sempre escutei, mostrando a minha vontade de ser gigante dentro do pagodão junto com outras mulheres", destaca a cantora Aila Menezes.

"O pagodão sempre foi um ritmo majoritariamente composto por homens cis e heterossexuais. Fazer parte dessa revolução e desse movimento que está acontecendo no pagodão sendo uma mulher e sendo uma mulher trans, é resistência, é gratificante, é incrível em todos os aspectos. É revolucionário", comenta A Ninfeta.

Além dos shows completos, o Festival Pagode Por Elas contará com as participações especiais de A Braba e A Poderosa, além das apresentações das Dj's Tia Carol e Paulilo. "É a primeira vez que um espaço é dado para mulheres dentro desse gênero musical expressarem o seu talento e sua arte, com protagonismo e visibilidade. Esse é o nosso pagodão, e dessa vez a partir de uma nova lente de gênero, com essa narrativa feita e composta por mulheres", finaliza Joyce Melo, diretora executiva e co-fundadora da Pagode Por Elas.