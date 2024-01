Divulgação Cantora aproveitou piquenique sugerido pelo luxuoso resort





A cantora Luísa Sonza escolheu o Ceará para aproveitar os dias de descanso e tranquilidade durante o final de ano. Antes de animar as festas de Réveillon das Praias de Iracema (CE) e de Copacabana (RJ), Luiza aproveitou as paisagens naturais do litoral cearense e os serviços do Carmel Charme Resort, localizado na sossegada vila de pescadores, na praia do Barro Preto.

A acomodação escolhida foi o Bangalô Premium, espaço mais privativo que conta com piscina e jacuzzi exclusiva, além de vista para o mar. Luísa pôde aproveitar toda a infraestrutura e mergulhar na cultura local por meio das experiências proporcionadas pelo resort.

Durante sua estadia, a cantora desfrutou de uma relaxante massagem Carmel, serviço exclusivo que combina técnicas tradicionais e ingredientes locais, proporcionando bem-estar e rejuvenescimento, além de experimentar a essência da culinária cearense com um piquenique exclusivo à beira-mar no fim de tarde. Por fim, completou a experiência gastronômica com um jantar de pescado rústico fresco.