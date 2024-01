Divulgação Tiago Abravanel adquiriu direitos do musical “Hairspray”





O ator e cantor Tiago Abravanel adquiriu os direitos do musical “Hairspray”, para estrear no Brasil, em data e local que serão anunciados em breve. Pela primeira vez no Brasil, as inscrições para as audições serão realizadas por uma página especial dentro da plataforma TikTok, a partir do dia 17 de janeiro.

“Hairspray” conta a história da jovem estudante, que sonha em se apresentar em um programa musical nos Estados Unidos. A narrativa é ambientada nos anos 1960 e, por ser uma garota gorda, sofre certa resistência para estar na televisão.

“Acho importante que o processo de escolha do elenco seja o mais aberto e democrático possível, dando espaço para todos que quiserem se inscrever. Afinal, estamos falando da jornada de personagens incríveis e inclusivos, como Tracy Turnblad”, conta Abravanel. Por meio do perfil do TikTok, todos poderão acompanhar o tutorial de participação, material editorial e os vídeos de todos os inscritos”, completa.