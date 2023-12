Divulgação Samba, pagode e axé serão destaques no palco principal do espaço





O Camarote Bar Brahma (CBB), espaço de destaque na passarela do samba paulistano, anuncia sua programação para o Carnaval de 2024. Para o próximo ano, o camarote esquentará seus tamborins com line-up de peso, com nomes de destaque na cena musical brasileira.

Para a primeira noite, o CBB será transformado em um templo do samba, com a presença de Zeca Pagodinho e Xande de Pilares. Para a segunda noite, sábado (10.02), o palco principal do espaço receberá o grupo Só Pra Contrariar e o cantor Silva. No domingo, 11 de fevereiro, a festa será realizada com a banda Vou pro Sereno e o cantor e compositor Jorge Ben Jor.

Também tradicional, a Festa da Apoteose, que reúne as escolas campeãs do Carnaval, movimentará o espaço com mais um show da sua turnê “Ivete 3.0”. Além dela, a banda Olodum agitará os foliões presentes no espaço mais disputado do Sambódromo do Anhembi.

“O público sentirá, ainda mais, a diversidade do Carnaval brasileiro, com o line-up de sucesso que selecionamos especialmente para a próxima edição. Além de grandes nomes que já marcaram presença no nosso palco, também vamos trazer novidades para o público aproveitar as principais trilhas sonoras que embalam a maior festa do Brasil”, comemora Caire Aoas, empresário e sócio da Diverti, empresa produtora do Camarote Bar Brahma.