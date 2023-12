Ricardo Nunes / Divulgação Para 2024, artista revela que está cheio de projetos engatilhados





O sambista Diogo Nogueira está confirmado como uma das atrações na programação do disputado Réveillon 2024 da Praia de Copacabana, na noite de 31 de dezembro, onde se apresentarão também Teresa Cristina, Belo, Jorge Aragão, DJ Tati da Vila e a escola de samba carioca Unidos da Viradouro.

Diogo conta que a expectativa é imensa e que pretende cantar e dançar muito para celebrar a chegada do novo ano. "Sempre faço minhas orações, minhas rezas. Sempre estou com as minhas contas no pescoço, pedindo paz, prosperidade, pedindo um país digno para cada ser humano, para cada trabalhador, com saúde, educação, cultura”, declara Diogo Nogueira.

"O público pode esperar muito samba, muita cultura popular brasileira. Eu vou cantar coisas de todos os lugares, de todo tipo de samba. E quem sabe uma música inédita do álbum?", revela Diogo. Para 2024, o artista revela que está cheio de projetos engatilhados como o lançamento de um novo álbum, uma nova turnê de shows, além de uma participação especial em uma série de ficção no streaming.

Sobre seus projetos ele relata: "Lançar o segundo volume do “Sagrado” com as músicas que faltam e montar um novo show e levar para o Brasil. Tem o Clube do Samba, que a gente pretende fazer uma nova peça em homenagem ao meu pai, João Nogueira. Tem outros projetos também, como a participação muito bacana que eu fiz na série "Desejos S.A" do Star+. 2024 já vem bem agitado e eu estou muito feliz. Espero que seja muito melhor que em 2023 e que a gente consiga vencer todas as lutas, todas as guerras", finaliza o cantor.

A virada do ano, na festa de Réveillon mais disputada do mundo , contará com o Palco Copacabana e o Palco Samba, além de outros nove palcos que estarão espalhados pela cidade, com promoção da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Riotur.