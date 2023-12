Divulgação Encontro de ex-BBBs na estreia do podcast "Conta pra Ivy"





A ex-BBB Ivy Moraes estreou na última sexta-feira (15) o podcast "Conta para Ivy" e recebeu como convidado o ex-brother Babu Santana. Durante o bate-papo, o ator foi questionado se participaria de outro reality, e respondeu, mesmo sem citar o nome, que participaria de programa "A Fazenda", da Record.

"Se é o que você está me cutucando é o que eu tô pensando. Eu participaria pela cifra certa. Todo mundo tem seu preço. Fica a dica: 'se tiver uma cifra maneira'", disse ele. Logo Ivy comentou que ele não iria aguentar já que tem muitas brigas. "Lá é uma quebradeira de pau". Ele respondeu: "Se tiver cifra certa".

O ator também recordou os perrengues que passou antes da fama. Babu afirmou sentir orgulho de sua trajetória. "Eu criei três filhos com muito suor. Rompi barreiras e paradigmas. Sou um homem preto, gordo, favelado e fiz minha estreia em novelas da Globo, estrelei filmes e ganhei prêmios internacionais e não foi pedindo para ninguém, foi ralando. Sou um homem totalmente fora dos padrões e vou para novela".

Babu afirmou que sua vida mudou totalmente na questão financeiramente após a participação no reality e desabafou sobre o que, ainda, para sua realização. "Ainda sinto falta de convites para fazer o que sei fazer de melhor, que é atuar".

Os dois ex-BBBs relembraram sobre uma conversa que tiveram no programa onde resolveram as diferenças e lamentaram não ter se aproximado. "O Babu me ensinou muito dentro de casa. Essa conversa existiu dois dias antes da minha saída. A gente conversou por um longo tempo. Eu falei: 'Que bom estar ouvindo isso de você e que pena'. Não só lá, mas aqui fora, ele ensina muito para gente e é um presente ter ele aqui e conversar e compartilhar da história dele", pontuou.