Divulgação Lan, Alok e Vinnie lançam faixa que alia o funk e a música eletrônica





MC Lan retorna à cena musical e lança "Novela", faixa produzida por Alok, Vinne e Duace, a disposição nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (15). O cantor fez uma pré-divulgação em suas redes sociais, com alcance estrondoso de 3,5 milhões de visualizações.

Juntos, os três artistas imprimiram um som dançante cheio de sintetizadores e que tem tudo para ser um dos hits do verão brasileiro e mundial, já que Alok é o artista nacional mais ouvido no exterior e o funk é um dos estilos musicais mais consumidos dentro e fora do país, de acordo com levantamento da plataforma Spotify.

Leia também Diogo Nogueira revela expectativa para show no Réveillon de Copacabana





MC Lan é destaque na cena funk nacional com duas indicações ao Grammy (uma ao Latino e outra ao norte-americano) e tem bilhões de streamings com destaques para "Bumbum Tantan", "Bumbum Granada" e "Rave de Favela". Após três anos afastado da música e morando fora do Brasil, MC Lan está de volta no lançamento de "Novela".

"Novela" é o futuro e o passado num mesmo fluxo musical. A junção com Alok e Vinne foi perfeita e nossas energias se conectaram através do Phonk, o funk com eletrônica e música industrial. Em tempos de tecnologia e robotização, fizemos um desabafo dinâmico em forma de canção. Estou honrado com esse projeto junto aos meus irmãos. E sei que “Novela” já faz parte de nossas histórias”, afirma o MC Lan.

Alok afirma que sempre busca novos horizontes que a música possibilita e que um artista pode transmitir para o público. "O eletrônico é minha raiz, mas sempre tive esse interesse em misturar vários ritmos. Essa faixa traz a dinâmica do funk com a versatilidade do eletrônico. Espero que o público goste”, finaliza Alok.