'Sempre Assim' destaca parceria entre Grupo Vou Zuar e Dilsinho

O Grupo Vou Zuar se junta a Dilsinho no single “Sempre Assim”, música disponível em todas as plataformas digitais. A faixa é a segunda de uma série de lançamentos do novo EP do Grupo. A canção destaca uma mistura entre o R&B, Soul e pagode que colaboram com o estilo romântico da música.

“Sempre Assim” fala de uma situação muito comum, que acho que todo mundo já viveu um pouco disso. Ela narra a história de alguém que quando não está com a pessoa amada, não consegue parar de pensar nela”, explica Carlos Vieira, vocalista do grupo, que também fala sobre a parceria com Dilsinho.

“Ele é um grande amigo que a música nos deu. Já chegamos a fazer parte do mesmo escritório anteriormente, e hoje estamos novamente juntos na GH Music. E foi muito legal gravar essa música com ele, porque já era uma música que nós do Vou Zuar curtimos muito, na gravação do compositor, e quando surgiu a oportunidade de gravá-la, nem pensamos duas vezes. E assim que o Dilsinho ouviu, ele também quis fazer parte do projeto, aceitando na mesma hora o nosso convite”, conta o músico.

Escrita por Joey Mattos em parceria com Pierrot Jr., e produzida por Rafael dos Anjos, “Sempre Assim”, chega com potencial de hit, embalada pelo sucesso da primeira turnê internacional do grupo carioca, e do recente projeto audiovisual “Na Mesma Roda Vol.2”. O pagode dançante contará também com um clipe, super produzido, que será disponibilizado nas plataformas de vídeo posteriormente. “Estamos com grandes expectativas para esse lançamento, porque é uma música que tem a cara do Vou Zuar e dos brasileiros como um todo”, conclui o vocalista.